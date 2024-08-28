陸地理資訊產業增長快速釋放實體與數位經濟融合效能。（大陸央視）

大陸央視網報導，中國地理資訊產業協會8月28日在雲南昆明發布《中國地理資訊產業發展報告2024》（《報告》）。《報告》顯示，2023年中國地理資訊產業總產值達到8,111億元（人民幣，下同），同比增長4.2％，相關企業日均提供位置服務逾5800億次，初步形成了完整的地理資訊產業鏈。

《報告》顯示，2023年以來，隨著中國數位經濟快速發展，地理資訊產業技術的應用場景也不斷豐富，已經融入了電力、交通運輸、自然資源等基礎設施，帶動了商業航太、低空經濟、自動駕駛、智慧電網、共用經濟等融合型新業態發展。

數據顯示，中國地理資訊產業總產值近10年增長率達到11.5％。整個產業已由高速增長階段轉向高品質發展階段，已經接近世界先進水準。

中國科學院地理科學與資源研究所研究員、中國科學院院士周成虎指出，地理資訊成為拉動未來產業資訊產業的重要推動力之一。中國地理資訊產業研究力量和科技創新力量越來越強，行業滲透的領域越來越廣，裝備也得到巨大提升。例如低空獲取航空裝備幾乎是全國產化，國產軟體已占大陸國內行業應用超過80％。

最新數據顯示，截至2024年6月底，中國地理資訊產業從業單位數量超過22.3萬家，從業人數超過400萬人，初步形成了地理資訊數據的採集、處理、應用、服務等完整產業鏈。

此外，行業創新能力不斷增強，在互聯網地圖、精準定位、商業遙感衛星、測繪儀器製造等領域，新技術、新產品快速反覆運算。

《報告》還顯示，2023年以來，作為數位經濟核心產業之一的地理資訊產業繼續保持快速增長。中國地理資訊企業日均提供位置服務5800億次以上，平均每天為每台智慧手機提供數百次的定位、導航等位置服務。

《報告》顯示，截止到2023年底，中國在軌的民用遙感衛星達443顆，商業遙感衛星在軌已超過323顆。覆蓋從光學到視頻、雷達，從全色、多光譜到高光譜，數據類型越來越豐富，獲取能力不斷增強。

周成虎稱，中國的航太得到巨大發展，為地理企業產生了強勁的資訊資源保障。中國的北斗更是如此，使中國即時定位進入世界前列。

據瞭解，導航定位、地理資訊、測繪遙感等技術服務，屬於數位經濟核心產業。一批平台經濟、共用經濟、服務經濟等新形態、新模式與實體經濟融合，推動智慧網聯汽車、智慧製造、智慧城市、車聯網等融合型新業態發展，強化地理資訊新質生產力培育，釋放實體經濟和數位經濟融合效能。