台語天后江蕙（二姐）封麥後9年，在眾人期盼下，27日宣布將在10月的國慶晚會上，在大巨蛋獻唱，引發大批歌迷期待。無預警復出在網上掀起熱烈討論，但也引來不少酸民質疑，對此，有資深鐵粉發聲揭露當初江蕙封麥內幕。

江蕙將開金嗓的好消息曝光後，多數網友期待表示：「我等二姐9年了！」、「好期待今年的國慶晚會」、「能配得上大巨蛋的第一位演唱會歌手，真的只有她了」、「二姐！我等不及了，可以舉辦復出演唱會嗎？」、「非常期待二姐的歌聲」。不過也有部分質疑聲：「這樣真的算是封麥了嗎？」、「有沒有想過是放不下掌聲」。

江蕙2015年突然宣布告別歌壇，當時令許多歌迷震驚又遺憾。（中時資料照）

對此，有資深鐵粉解釋關鍵原因，強調只要是二姐江蕙的歌迷，都會知道當年為何要封麥，「當初封麥是因為長久的身體不適暈眩問題，暈眩嚴重的話幾乎是無法行動的」，身為她的歌迷一定是希望她身體調適好後還可以復出的，這次只是答應10月國慶登場獻唱，也是可以讓喜歡她的歌迷們開心，「國慶獻唱是榮譽、是愛國，無關復出好期待」。

江蕙唱過許多膾炙人口的好歌，在2015年突然宣布告別歌壇，舉辦25場名為「祝福」告別演唱會，震驚台灣娛樂圈，當時許多歌迷湧入搶票，造成系統大當機。而從封麥至今已經9年，日前台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁，都隔空相繼向隱退的江蕙喊話，希望她能再次復出開唱，寬宏藝術27日發表聲明，證實江蕙即將為了國慶而唱，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月分國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」