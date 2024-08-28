睡眠短淺易醒，吃克菲爾益生菌有用嗎？常常排便不順，肚子脹氣，益生菌可以改善嗎？用益生菌調整體質，可以改善紅斑性狼瘡嗎？

8月25日在金石堂環球店舉行的《克菲爾：長壽村的祕密》新書分享會上，該書作者、臺大博士陳彥伯透過全球學界已發表的研究報告，針對民眾的各種疑問，做出科學性解答，強調益生菌，尤其是克菲爾富含十多種益生菌可改變細菌叢生態、調節體質，達到健康維持的目的，也強調益生菌是食品不是藥物，有症狀一定要先看醫生。

鑽研克菲爾20多年，陳彥伯在臺大陳明汝教授的指導下，與學姊、學弟在蒙古克菲爾分離克菲爾乳桿菌M1，並發現M1在改善過敏、結腸潰瘍發炎等實驗中，都產生正面影響。2023年7月首款添加M1的太陽星全效克菲爾益生菌問市，旋即爆紅熱賣，2024年更有多款相關產品上市。

一時之間，克菲爾的知名度及網路聲量快速飆升，所以陳彥伯從專業入手，撰寫《克菲爾：長壽村的祕密》一書，透過上千篇研究論文，解析克菲爾益生菌的諸多功效。

陳彥伯表示，最早針對益生菌的研究是腸道保健。後來學者發現不同腸道菌相，對應特定健康狀態，改從人體出現的症狀研究腸道菌相，以及使用益生菌之後有什麼變化，繼而發展出各式各樣的保健食品，藉以改善民眾健康。

舉例來說，東歐居民2500年前就開始喝克菲爾，壽命比較長，科學家因而推論克菲爾是當地人長壽、長壽村多的祕密。陳彥伯表示，現代科學家反向思考，從某些體質的健康人身上找特定菌株，例如從廣西巴馬長壽村百歲人瑞體內篩菌，研究全球第一的長壽村之謎。

乳酸飲料養樂多使用的代田菌是從嬰兒尿布中篩出，含糖15%是因應日本戰後孩童營養不良的設計，但不符合現代膳食建議。陳彥伯也從2歲小女兒的尿布篩菌，其中一支菌可發酵為優格，他笑說已把菌株保存下來，或許未來做優格當女兒婚宴上的伴手禮。

▲不少到金石堂書店的民眾被陳彥伯博士分享的益生菌知識吸引，站在書店各角落，邊選書邊汲取新知。（圖/太陽星提供）

陳彥伯饒富趣味的分享，吸引眾多民眾聆聽。QA時段裡，民眾踴躍舉手，詢問自身的健康疑慮是否能藉由克菲爾益生菌獲得改善。其中有位女士問及益生菌對改善紅斑性狼瘡是否有用，陳彥伯坦承尚未有相關研究，但分享自家姑姑的經驗做為參考。

他表示70多歲的姑姑患有罕見疾病貝塞特氏症多年，與紅斑性狼瘡一樣，都是免疫系統過度亢進，反而攻擊自己，自從吃了克菲爾益生菌，症狀改善，現在活力十足，到處趴趴走。雖然家人的健康在補充益生菌之後獲得改善，但陳彥伯強調，補充益生菌是否有效，還是要看個人體質及生活習慣，不能從一而論，有病痛還是先找醫師諮詢、治療，千萬不可大意。相關訊息請洽太陽星官方臉書(https://www.facebook.com/morningstarpublishing)。