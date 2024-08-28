中市警二分局分局長周俊銘親上廣播節目宣導呼籲民眾提高警覺「識毒」、「辨毒」，避免誤入毒品的危險誘惑。（中市警二分局提供／馮惠宜台中傳真）

含麻醉藥物依托咪酯（Etomidate）「喪屍煙彈」大舉入侵台灣，不肖業者將其置入電子菸中供吸食，還宣稱驗尿難檢出，中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，依托咪酯是短效麻醉藥，其作用很強，最大的危害不是累積性的，而是立即性的意外事故，7月間三重警遭毒駕撞斃就是邊開車邊用「喪屍煙彈」，也曾有戒毒者坦言半年內撞爛3部車。

台灣最近流行一種「神奇煙彈」新興毒品，內含短效麻醉藥物依托咪酯（Etomidate），再加上調和油成為電子菸油後分裝成菸彈樣，中市警二分局近來陸續破獲相關案件，警二分局分局長周俊銘也親上廣播節目宣導呼籲民眾提高警覺「識毒」、「辨毒」，避免誤入毒品的危險誘惑。

周俊銘說，喪屍煙彈將吸食毒品方式設計如電子煙般符合潮流化，菸彈的內容物可替換成大麻、卡西酮、依託咪酯或其他對健康極具傷害性的毒品，吞雲吐霧間，死神也相隨在側，日前；今年（2024）新北市黃姓男子凌晨，開車逆向衝撞警車，車內三重警分局厚德派出所黃姓員警，經送醫急救後宣告不治，事後證實肇事的黃姓男子當時就是疑吸食「喪屍煙彈」毒駕肇禍。

洪東榮說，依托咪酯是短效麻醉藥，多用於鎮靜麻醉，其作用力強，大量使用會導致意識混亂、昏迷、肌躍症，甚至像「殭屍」般渾身顫抖，無法站立，若合併酒精等其他中樞抑制劑使用，容易造成呼吸衰竭、昏迷等「致命」症狀；最可怕的還不是累積性的傷害，因暫時意識喪失最容易導致撞車等重大意外，網路上就有成癮患者自曝半年內撞爛3台車的荒唐事跡。