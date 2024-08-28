新北市府今（28）日發布人事調整，工務局由副局長馮兆麟接任，人事命令9月1日生效。（新北市新聞局提供）

新北市府今（28）日發布人事調整，農業局長由代理局長諶錫輝真除，人事命令9月1日生效。（新北市新聞局提供）

新北市府今（28）日發布人事調整，經濟發展局長將由副局長盛筱蓉接任，工務局則由副局長馮兆麟接任，農業局長則由代理局長諶錫輝真除。

新北市新聞局表示，58歲的盛筱蓉逢甲大學建築系畢業、擁有國立政治大學行政管理碩士學程碩士學歷，曾擔任都市更新處總工程司、市場處處長，現任經發局副局長。

新聞局指，62歲的馮兆麟畢業自國立臺北科技大學土木與防災工程研究所碩士，曾任違章建築拆除大隊大隊長、養護工程處處長，現任工務局副局長。

另外代理農業局已久的諶錫輝現年63歲，是世新大學行政管理學系博士，曾擔任水利局副局長、農業局副局長，此次一併真除，正式接管農業局。

新聞局指出，原經發局長何怡明卸職後將兼任新北市產業發展諮詢委員會執行長，優化新北產業發展環境，繼續爭取國內外企業投資新北；工務局長祝美惠則卸下局長一職擔任技監，協助市府三位副祕書長處理相關業務，人事命令9月1日生效。