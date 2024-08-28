台東縣政府去年首辦「青年暑期職場體驗」，今年邁入第2年，暑假期間提供250位青年體驗職場，今日舉辦成果發表會。縣長饒慶鈴提到，近年有許多青年東漂，但職場體驗多限定原民或低收身分，「感謝縣府祕書長盧協昌的IDEA，不應限身分，想來台東的人就讓他來」

台東青年暑期職場體驗今日舉辦成果發表會。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴說，近年很多東漂、北漂青年都很希望來到台東，以及返鄉很多的青年，卻受限身分別，感謝祕書長盧協昌的IDEA，他說其實我們應該創造給一般的同學，不要有特殊身分，「只要大家想來台東，我們就讓他來」。去年是第1年嘗試，縣府團隊在摸索中成長，去年有300多位來求職，今年一發布出去時，250個名額就收到600多封履歷。

台東縣政府祕書長盧協昌（左）。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東青年暑期職場體驗今日舉辦成果發表會。（蔡旻妤攝）

活動邀請7家單位透過擺攤方式分享學生職場體驗成果、12位同學上台分享。台東縣府民政處說明，今年計畫有700名學生投遞履歷，共成功媒合250位學生與130家業者，其中外縣市學生比例佔近4成。

職缺地點除了台東市區，更包含成功、長濱、關山、延平、大武等11個鄉鎮地區，職場體驗內容除了餐飲旅宿業外，更有調酒師、桌遊指導員、猛禽訓練員、網路小編等，讓青年深入瞭解平常校園裡學不到的知識。此外，縣府也預先辦理職前講習，讓學生提前認識職場環境及相關權益。