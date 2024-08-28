中國文化大學藝術學院舉辦2024年聯合展演，重頭戲之一是結合該院各系所師生、校友之力，製作的旗艦奇幻舞台劇《海布龍城的新娘——神諭、巫術與火的試煉》，並與台北市藝文推廣中心合作，於10月11日至13日在台北市城市舞臺演出4場，歡迎民眾踴躍購票觀賞。

這齣 奇幻舞台劇，改編自德國浪漫主義時期劇作家海因里希·馮·克萊斯特的作品《海布龍城的凱西》(Das Käthchen von Heilbronn)，被譽為「一齣盛大的古裝歷史騎士劇」，1810年首次上演，距今已逾兩百年，因其浪漫主義情懷而享譽世界。

故事描述平民女子凱西與騎士、貴族女子間有一段三角關係，凱西的身家地位都居於弱勢，還經歷了火焰試煉，最後引來天使的幫助，成功度過考驗，獲得自己的幸福。該劇以史詩般的氣勢呈現了愛情、命運與犧牲的主題，也探討愛情、背叛和人性的勝利。文大師生製作該劇，致敬經典200年前經典之餘也融入新元素，為貴族女子增加女巫的身分，法力強大的她，還可召喚火龍，形塑充滿魔法與神秘的現代劇場饗宴。

該劇幕前幕的成員眾多，並由藝術學院院長、戲劇學系主任黃惟馨親自擔任導演，也是編劇之一。編劇主力則是屢獲金鐘獎最佳編劇大獎的戲劇學系專任副教授陳世杰。

主要演員中，不乏國內戲劇圈的一時之選，涵括第40屆金鐘獎單元劇最佳男主角樊光耀，第56屆金鐘迷你劇集/電視電影女主角獎、戲劇學系副教授徐堰鈴，以及曾在電影《月老》演出賭博大叔的北藝大電影系副教授徐華謙等人。

參與演出的還有戲劇學系兼任教師朱宥琳、台藝大人文與藝術教育所李其昌教授、黎明技術學院戲劇系殷雪梅副教授、台北鄉土教育中心主任張欽鵬等人。該劇配樂則由國樂系主任王樂倫創作、吳宗憲教授擔任樂團指揮，充份展現文化大學藝術學院的實力，也見證藝術學院教學成效。

幕後團隊陣容堅強，由戲劇學系教授李柏霖、紀家琳、陳名煒、曾更怡、侯秀春、劉志偉，以及美術系助理教授劉冠辰、中國戲劇學系助理教授施政良等各界巨擘組成。本次展演也特別邀請新傳學院大眾傳播學系主任王台瑞參與AI的影像設計，實踐跨系、跨院的合作，集結不同領域的新潮流劇場作品，為觀眾帶來前所未有的視覺享受。

《海布龍城的新娘——神諭、巫術與火的試煉》10月11至13日在台北市藝文推廣處城市舞台舉行4場演出，歡迎民眾買票入場觀賞這齣結合戲劇、武術、魔術、音樂的中世紀作品，一起與龍共舞。詳細日期場次、購票資訊，請洽。FB粉絲專頁：《海布龍城的新娘——神諭、巫術與火的試煉》，IG粉絲專頁(https://instagram.com/2024_artschoolpccu)。