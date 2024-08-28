長榮航空與三麗鷗公司再度攜手推出三架全新的Hello Kitty彩繪機，首架「閨蜜機」於28日正式亮相，帶著旅客開心飛往芝加哥，為慶賀「閨蜜機」首航，特別於桃園國際機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty閨蜜機 台北-芝加哥酷萌登場」首航儀式，三位超人氣的神秘嘉賓Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂同時蒞臨現場，讓大、小朋友們驚喜連連，為歡樂旅程揭開序幕，掀起另一波粉絲們追逐的熱潮。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空與三麗鷗公司於2005年首度合作推出第一代的彩繪機，在市場上引發熱烈討論，接下來分別在2011及2017年推出第二代和第三代的彩繪機都大受歡迎，並獲得美國Travel Weekly的『旅遊界大賞』以及美國專業旅遊雜誌Global Traveler『卓越原創服務大獎』的榮耀，肯定長榮航空獨具巧思的創新服務。

孫嘉明表示，今年長榮航空與三麗鷗公司再度攜手，推出更吸睛、更夢幻的第四代彩繪機，今天首航的是由波音777-300ER塗裝而成的『閨蜜機』，機身上有大家最熟悉的超人氣Hello Kitty，以及深受年輕人喜愛的酷洛米和美樂蒂，陪伴旅客們一起飛往美國芝加哥。此次的設計理念就是希望廣泛定義『閨蜜』的親密情誼，邀請旅客與家人及親朋好友搭乘長榮航空遊遍全世界，全新彩繪機不斷的推陳出新，希望為旅客創造更多的歡樂與回憶。

為了慶祝「閨蜜機」首航，長榮航空從報到櫃台到候機室，皆以「閨蜜機」元素為設計主軸，打造充滿夢幻粉色的繽紛視覺，別出心裁的布置讓旅客置身在可愛的氛圍中，現場除了有大型的主題背板及呼應機身彩繪的粉色拱門外，還有為旅客量身打造的「拍照打卡區」，旅客可與Hello Kitty、酷洛米與美樂蒂3位三麗鷗超人氣明星同框入鏡。