南投縣人本交通吉祥物「這投鹿」開車的可愛造型貼圖吸睛，提醒用路人變換車道記得打方向燈。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

交通部28日舉行交通安全月啟動記者會，邀各縣市代表共襄盛舉，24款吉祥物的LINE貼圖也亮相上架，南投縣新聞及行政處長蔡明志代表縣長許淑華出席，手持南投人本交通吉祥物「這投鹿」Q版貼圖，提醒民眾變換車道記得打方向燈，強調交通安全宣導單項成績5連霸。

台灣的車輛不停讓行人，對行人極不友善，被國外媒體稱為「行人地獄」，交通部為了洗刷惡名，28日號召22縣市政府代表出席交通安全月啟動記者會，共同推動「停讓文化」，讓停讓觀念深入民眾日常，同步發表各縣市人本交通吉祥物共24款LINE貼圖並上架，其中南投縣吉祥物「這投鹿」開車的可愛造型吸睛，提醒用路人變換車道記得打方向燈。

蔡明志說，南投縣政府執行道路交通秩序安全改進方案，在交通安全宣導單項成績優秀，連續5年獲得第3組第1名，已經5連霸。而且今年1至7月，南投縣A1類交通事故死亡人數為29人，相較去年同期44人，更大幅減少15人。

南投縣政府「行動宣導車」搭配大型遊戲帳篷，深入各鄉鎮村里、校園，進行交通安全宣導。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

縣府指出，今年交通安全月主題為「人本交通」，宣傳重點是「車輛慢看停，行人安全行」，南投縣政府除了改善道路標誌、標線及通學步道等設施，打造全齡友善的通行環境；還有「行動宣導車」搭配大型遊戲帳篷，深入各鄉鎮村里、校園，運用FB、IG、LINE等社群媒體轉發宣導影片，透過教育計畫讓「停讓文化」人本交通的觀念深入學生及居民的日常生活。

交通部號召22縣市政府代表出席交通安全月啟動記者會，共同推動「停讓文化」，洗刷「行人地獄」惡名。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投交通宣導也結合觀光資源，在日月潭、水里車埕、紫南宮等人潮聚集景點宣導「停讓文化」，搭配「南投星空季」、「台灣好行南投任我行」及「南投露營嘉年華」等活動進行人本交通教育，讓國內外遊客到南投觀光旅遊，都能感受到南投的友善行人環境