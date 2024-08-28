一位70多歲婦人原本就有長年反覆腰痛的情形，但近來突然發現右側腰痛加劇，且頻尿、夜尿次數也越來越多，因而求診泌尿科。經檢查後發現，病人的腎臟竟「離家出走」，也就是所謂的「游離腎」（腎下垂）。除了先天構造異常外，體重短時間快速減輕、頻繁劇烈的身體活動等，也可能造成此狀況發生，尤其身材纖瘦的女性更要特別注意。

泌尿科醫師呂謹亨在個人粉專發文表示，該婦人本身有脊椎側彎的問題，但由於年紀大不想開刀，平時都在復健科治療。而她右側腰痛嚴重、頻尿及夜尿等問題，導致睡不好，加上個性容易緊張，體重也越來越瘦，所以來求診。

呂謹亨接著說，在問診及初步檢查過後，超音波顯示沒有水腫或結石，但依婦人描述腰痛的位置，又與典型的脊椎肌肉疼痛不太一樣，且痛點還會移動，於是為她進一步安排尿路攝影檢查。結果報告出來，腎臟竟然「翹家了」，跑來跑去，此即為游離腎。也難怪病人腰痛越來越厲害，藥物、復健治療都沒改善。

藉此個案，呂謹亨提醒，當發生腰痠、腰痛時，大部分人都會想到姿勢不良、肌肉緊張、骨刺、尿路結石或感染發炎等，卻忽略了游離腎也是可能的原因之一。他指出，游離腎患者因腎臟會在後腹腔上下左右移動拉扯，導致活動、勞累、久站、用餐後，出現腰腹痠痛的症狀；而平躺時，痠痛可能舒緩或消失。

呂謹亨說明，腎臟下垂會扭曲輸尿管，使得尿液排泄受阻，造成頻尿或尿急；而腎臟上下震盪，則會令腎臟血管被拉扯產生血尿。嚴重恐引發腎水腫、腎臟疼痛、腎結石、慢性腎盂腎炎，甚至腎缺血、高血壓等。另外，腸胃也會受到牽扯，引發消化不良、腹脹、腹瀉、便秘、噁心、嘔吐等不適。

關於游離腎的好發族群，呂謹亨表示，除了先天構造異常外，體重短時間快速減輕、頻繁劇烈的身體活動，也可能造成。還有，身材纖瘦的女性也較容易有游離腎。他先前就曾遇過年輕高瘦的女性個案，因長期腰痛找不到原因，最後診斷出游離腎。

至於游離腎該如何治療，呂謹亨說，一開始可採取像是束腰、增重、增加體脂肪等保守方式，看能不能將腎臟固定。但許多年輕女性患者通常不願意，或體質也沒辦法這樣做，最後得用腹腔鏡微創腎臟固定手術，將腎臟縫合在內側腹壁穩固的地方，以此來解決腰痛問題。