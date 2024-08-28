調查局雲林縣調站前調查官陳文維被控教唆在押的被告出庭作偽證，栽贓雲林縣長張麗善送茶葉買票，張麗善感嘆，司法不應為政治服務，她很幸運被還清白，希望揪出陳文維背後的藏鏡人。調查局27日召開臨時考績委員會，就陳員涉嫌洩漏通訊監察資料、教唆偽證，嚴重損害調查局人員聲譽，移送懲戒法院審理。

調查局強調，除陳員外，另針對陳員時任主官管之行政責任，將一併詳加調查，務求勿枉勿縱，除追究督導不周之連帶責任外，倘發現涉有包庇或其他不法事證，定將從速從嚴議處，絕不寬貸。

陳文維2022年間為偵辦雲林縣議員候選人蔡？？涉賄選，教唆北港鎮長候選人蕭美文賄選案的2名在押被告作偽證，栽贓張麗善涉及送茶葉賄選。全程遭人側錄，雲林地檢署原未起訴，台南高分檢再議，雲檢續行偵查才起訴陳教唆偽證及洩密。

調查局今表示，陳員違法犯紀情節重大，調查局深表痛心及遺憾。