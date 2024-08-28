今年8月12至14日在澳門盛大舉行的「2024澳門國際青少年科技實踐大賽」中，來自義大國際高中的4位學生表現出色，在來自亞洲各地的優秀學子中脫穎而出，最終在「預設挑戰」、「即時挑戰」及「總成績」三個項目均獲金牌殊榮。

義大國際高中表示，參賽團隊由高中部何羿霆、黃虞芹及自國中部畢業的林家瑜、林家瑄（現就讀高雄女中）等4位優秀高中生組成，並由義大國際高中老師顏秀航擔任指導，參賽學生都需要參加「預設挑戰」與「即時挑戰」兩大挑戰項目。

在「預設挑戰」項目中，學生要根據大賽委員會所指定的主題，事先選擇適合的題目進行設計與製作，並將完成的作品帶到大會展評。評審過程中，義大國際高中學生充分發揮在學校R研究與探索課程中所學習到的解決問題能力，並展現了出色的中英雙語簡報能力，獲得評委們的一致好評。

「即時挑戰」項目則是在大賽現場公告挑戰題目後，每個參賽小組限時在2小時之內完成機器人模型製作，並撰寫程式以完成預設關卡。義大國際高中的4位學生在學校的STEM課程中，已經掌握了機器人模型設計及程式語言編程的技能，因此在挑戰題目公布後，學生們對順利完成任務充滿信心。帶隊兼指導教師顏秀航老師表示，在進行即時挑戰的過程中，學生們自信的展現科技力，同時展現強大的團隊協作力，精彩完成「即時挑戰」。

義大國際高中指出，這場賽事有來自亞洲各地20組優秀的青少年共同參與，學生們透過科技實踐的限時任務挑戰，展現對科技領域的才華。何羿霆、黃虞芹、林家瑜和林家瑄4位同學在此次賽事的卓越表現，證明了平時學校紮實課程養成他們具備創意思維、團隊合作與科技實作的能力，也向世界展現台灣學子令人刮目相看的科技實戰力！