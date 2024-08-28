桃園市長張善政28日市政會議宣布7合1便民綜合服務櫃檯將於9月2日啟用，期許提供更有效率且方便的服務。（蔡依珍攝）

桃園市市政大樓1樓「綜合服務櫃檯」，提供長照服務申辦與諮詢、通譯服務、身心障礙證明及停車位申辦與諮詢、勞工關懷中心、土地使用分區證明書申請、地政便民工作站及路邊停車服務等7項便民服務，預計9月2日啟用，協助市民在單個服務櫃檯辦理多項業務，市長張善政期許提供更有效率且方便的服務。

桃園市長張善政28日市政會議宣布7合1便民綜合服務櫃檯將於9月2日啟用，期許提供更有效率且方便的服務。（蔡依珍攝）

祕書處指出，綜合服務櫃檯服務時間為周一至周五，上午8時至12時及下午1時至5時，由交通局、衛生局、婦幼局、社會局、都發局、地政局（桃園區地政事務所）及勞動局進駐設櫃，整合「申請土地使用分區證明書」、「地政便民工作站」、「路邊停車服務」、「長照服務申辦與諮詢」、「通譯服務」、「身心障礙證明、身心障礙專用停車位識別證申辦與諮詢」及「勞工關懷中心」等7大便民服務。

祕書處指出，可提供路邊停車繳費及停車資訊諮詢、長照服務資源及相關補助諮詢服務、身心障礙證明及停車位申辦與諮詢、勞動法令諮詢、土地使用分區證明書申辦，以及地政相關謄本申辦、資料查詢及收件服務，還有越南語、印尼語、泰語、緬甸語、英語等語言通譯服務，預計9月2日起正式啟用，提升行政效能，節省民眾洽公時間。

祕書處表示，市府將於入口大廳明顯處新增指示標誌，同時更新市府大樓指標系統，並於各服務櫃檯前懸掛吊牌，以文字及顏色區分服務項目；此外，大廳等候區也將裝設2台65吋液晶螢幕，展示櫃位配置圖並輪播宣導影片，提供明確的洽辦櫃位指引，並進行市府重要政策宣導。