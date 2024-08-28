女星祈錦鈅憑藉甜美外型與火辣的好身材，被外界譽為「G級周子瑜」，自去年結婚生子後喜事連連，不僅成為林襄同門師妹，歌唱邀約不斷，近期更推出寫真作品，結果多張封面照曝光後，竟然逼瘋網友，「我選不出來！」

祈錦鈅今（28日）在社群平台貼出5張性感又火辣的寫真照片，害羞地希望大家可以幫忙選封面。只見她的身材凹凸有致，全身上下曲線近乎完美，搭配性感蕾絲造型睡衣，更把招牌的傲人上圍逼了出來，專業的POSE，也讓她的性感地帶若隱若現。

此外，祈錦鈅還有其他照片，像是全身抹滿泡泡的、趴在床上展示甜美笑容的誘人床照，以及回眸一笑的露背養眼照，每一張都讓人充滿無限遐想。

結果祈錦鈅每一張都太猛，不少粉絲根本選不出來。（圖／祈錦鈅IG）

底下網友紛紛直呼：「封面選不出來呀」、「我要買，管他封面哪張」、「喜歡5，很有不期而遇的感覺」、「每一張都好喜歡」、「不好意思，我選不出來。」

祈錦鈅對自我身材管理嚴苛，去年11月生下愛女後，體重直接暴肥20公斤，結果在17天內迅速瘦回來。她也大方分享祕訣，就是時時刻刻的運動，就連抱著小孩都要做深蹲，再加上懷孕期間的保養，不僅完美恢復以往的好身材，皮膚狀況反而變得更好。