因應阿塱壹古道將於9月開放進入遊覽，旭海觀音鼻自然保留區管理維護暨導覽解說員協會今（28）日率先探勘，下午15時許傳出68歲理事長余承澔不明原因昏迷倒地，失去生命徵象。台東縣消防局接獲屏東縣消防局轉報，出動2台救護車、2部消防車及12名警義消人員，前往阿朗壹古道石礫區（距離南田端入口約400公尺處）救援，經人員現場急救處置後搬運後送大武鄉衛生所。
#台東 #阿塱壹 #旭海觀音鼻自然保留區管理維護暨導覽解說員協會 #理事長 # OHCA
因應阿塱壹古道將於9月開放進入遊覽，旭海觀音鼻自然保留區管理維護暨導覽解說員協會今（28）日率先探勘，下午15時許傳出68歲理事長余承澔不明原因昏迷倒地，失去生命徵象。台東縣消防局接獲屏東縣消防局轉報，出動2台救護車、2部消防車及12名警義消人員，前往阿朗壹古道石礫區（距離南田端入口約400公尺處）救援，經人員現場急救處置後搬運後送大武鄉衛生所。
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