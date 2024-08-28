男團選秀節目《模范棒棒堂》自2006年開播，以男性「明星養成」作為目標，可說是台灣男團選秀的始祖。節目最終選出敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子6人組成「Lollipop棒棒堂」，這些年歷經成員變動、解散，在演藝圈各自發展，粉絲們也瘋狂敲碗他們合體。如今傳來好消息，6棒確定要在TVBS製作的實境秀同框，勢必掀起回憶殺。

據傳，Lollipop棒棒堂確定將在TVBS合開實境節目，製作單位、企劃案都已成定局，也獲文化部輔助850萬，9月底開始進行拍攝。針對此事，TVBS表示：「TVBS持續為觀眾帶來最好的作品，目前正在努力推進中，敬請期待。」敖犬則透過經紀人女友回應：「節目細節統一由電視台那邊回覆喔！」

「超殺男團」Energy日前睽違22年復出攻蛋，5人合體吸金力超強，懷舊團體熱潮再度湧現；看到Energy成功喚醒不少粉絲的「少男少女時光」，棒棒堂派的許多粉絲也敲碗跪求6棒合體，每當有成員出席活動時，總會被問及合體意願；而他們6人對合體都有意願，還曾在去年的KKBOX風雲榜合體「獻聲」，只可惜實體活動時間難喬，如今實境秀即將成型，讓鐵粉們帶著雀躍的心情期待不已。