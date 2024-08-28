至於非屬前點規定的營利事業（中小企業），其AMT徵收率維持12％。
財政部進一步說明，本次預告修正AMT徵收率草案，是因應國際反避稅稅制改革趨勢，就過度享受租稅優惠或減免致有效稅率過低之大型企業適度調高AMT徵收率，中、小型企業及有效稅率達15％之大型企業不受影響，符合量能課稅原則，可兼顧大小型企業稅負衡平。又調高AMT徵收率所增加之稅額，亦可計入該大型跨國企業集團在我國境內成員依GMT計算有效稅率之分子，減少其向他國繳納GMT補充稅之風險。
財政部28日指出，114年度起，符合GMT適用門檻的跨國企業集團，在我國境內營利事業適用之AMT徵收率為15％。GMT適用門檻，原則指跨國企業集團前4個財務會計年度中任2個年度合併財務報表之全年度收入達7.5億歐元。
至於非屬前點規定的營利事業（中小企業），其AMT徵收率維持12％。
財政部進一步說明，本次預告修正AMT徵收率草案，是因應國際反避稅稅制改革趨勢，就過度享受租稅優惠或減免致有效稅率過低之大型企業適度調高AMT徵收率，中、小型企業及有效稅率達15％之大型企業不受影響，符合量能課稅原則，可兼顧大小型企業稅負衡平。又調高AMT徵收率所增加之稅額，亦可計入該大型跨國企業集團在我國境內成員依GMT計算有效稅率之分子，減少其向他國繳納GMT補充稅之風險。
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