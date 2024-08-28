威京集團主席沈慶京因京華城容積獎勵案，28日遭檢廉搜索並帶回，而下午威京集團也發布沈慶京的聲明，內容指稱京華城案在郝龍斌市府時期，曾有官員私下向他索賄但他拒絕，所以京華城後續才會遭到報復。對此台北市前市長郝龍斌28日也發表聲明，表示若郝市府任內，有任何官員索賄，歡迎明確指出人、事、時、地、物，並立刻向檢調舉發，不要繪聲繪影轉移焦點。

針對沈慶京的聲明，郝龍斌透過聲明表示，被沈慶京指責他霸凌、力擋京華城案，他完全不在意，「這是我善盡市長職責，光榮的印記。」

郝龍斌強調，京華城竣工至停業僅18年，乃因威京集團經營不善而自行決定拆除，它不是危老，何來適用獎勵？「柯市府給京華城840％的容積獎勵，才是問題所在。」

郝龍斌直言，若郝市府任內有任何官員索賄，歡迎沈慶京明確指出人、事、時、地、物，並立刻向檢調舉發，不要繪聲繪影轉移焦點。