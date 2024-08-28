墾丁國旅話題持續炎上，不少民眾詬病沙灘上插陽傘破壞風景，墾管處最近兩日祭出鐵腕措施，在白砂、南灣、船帆石等沙灘巡查稽核，共拆除180頂陽傘，並開出9張罰單，只保留合法承租業者所插的傘。對此，臉書粉專「漂浪島嶼」也PO出沖繩海灘的照片，畫面中陽傘的排列方式，給人感覺整齊舒適，他直言「當陽傘有著統一規範，也是一道美麗風景！」網友看了則表示，台灣不但海灘規劃比不上日本，且台式美學也已成笑柄。

臉書粉專「漂浪島嶼」近日PO出一張沖繩海灘的照片，畫面中可以看到陽傘、躺椅沿著海水跟沙灘地交界處平行排放整齊。他稱，當陽傘有著統一規範，也是一道美麗風景，並介紹日本沖繩有很多島嶼，島嶼也有很多沙灘，一些沙灘也會委外經營陽傘出租，而且多是單一業者壟斷制，獨門做生意。

漂浪島嶼近日上傳一張沖繩海灘洋傘的照片，網友表示很有美感。（漂浪島嶼授權）

「漂浪島嶼」接著強調，但日本業者包下沙灘做生意，要遵守景觀和區域規範，規定陽傘的形式、傘數，以及放置的區域，還有要維護沙灘清潔，甚至如果經營水上項目，就有維護海域安全責任。

粉專也補充，沖繩沙灘很多，到處有沙灘可玩，一些沙灘會讓業者全包，但是一些知名沙灘就會有區域規範，保留不租陽傘給遊客的權利，且最重要是，沙灘也不是365天都能經營，因為沖繩是海龜重要的繁殖地，一些沙灘到海龜上岸繁殖季，是會完全封閉，別說不能放陽傘，遊客也不能進入。

對於「漂浪島嶼」分享沖繩的沙灘特色，網友紛紛留言表示「這就要說到台灣的美感教育了」、「台日美感差很多」、「沒辦法，台灣人的美感有待加強」、「一樣是五白萬大陽傘，為什麼人家的就是比較美」、「墾丁很多菜市場同款陽傘吶」、「台灣美學已成笑柄」、「把亂象當習慣和合理化，就是台灣文化！」、「可以把廉價的塑膠椅也換成好一點的躺椅」。