又傳機械停車格驚魂記！台南永康一名女車主日前在自家大樓停好車後，剛開車門準備下車，突遭另名車主按下機械停車位按鈕，導致車子下降且車門壓到變形，女車主當時從門縫爬出來，形容是「生死一瞬間」，不滿對方態度消極，也已報警處理。

該起意外發生在8月24日，永康警分局指出，復興派出所也確實已接獲民眾報案，該 名民眾陳述車輛停放永康區中山東路某大樓地下機械停車場，事發當時，人尚在車內時，卻因為另一名民眾操作機械，造成她的腳受到輕微擦挫傷及車輛毀損，因此報案，警方也依規定受理，但車主希望能尋求調解，暫時未提告。

據了解，該名女車主在臉書PO文指出，當天事發後，按下操作鍵的當事人一點悔意都沒有，「唯一做對的事，是問我車上還有人嗎？把我家的狗抱下來」，由於對方表明還在等保險公司的結果，讓她相當無奈也擔心對方不賠錢。

不少網友紛紛留言，「機械停車格真的好危險」，警方表示，近年類似機械停車格意外不少，早期很多大樓多設計為機械停車格，動1格就牽動其他停車格，一不注意，可能會造成疏失或意外，目前全案由警方受理調查中。