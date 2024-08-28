考量監察院不久前才對台北大巨蛋案提出調查意見及糾正，內政部提醒，北市府及體育館園區營運單位允應切實演練消防災害搶救計畫，並累積經驗逐次改善，提升公共安全品質，確保人民生命財產，以化解民眾疑慮。

內政部指出，而在每次舉辦演唱會活動之前，務必先行擬定活動安全維護計畫，並實際演練，以確保活動安全；未來國土署也會持續檢討精進建築物防火避難設計以因應多元複合使用的活動需求，提升台灣建築公共安全品質。

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