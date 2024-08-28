高雄市經濟發展局本周於中國信託金融園區舉辦的「高雄金融科技創新園區計畫啟動說明會」，深入探討未來金融科技的發展藍圖，透過「跨域合作」、「綠色金融」、「創新經濟」、「金融創新」四大策略，為高雄市及全台灣創造新的金融科技機會。

iPASS一卡通作為全台最大的電子支付平台之一，也受邀參加本次盛會，分享其在綠色金融及創新支付領域的成果。

iPASS一卡通總經理鄭鎧尹指出，隨著全球對環境永續的重視日益提升，金融科技業者在推動綠色轉型方面肩負著重要責任。iPASS一卡通積極響應政府政策，推出多元化的綠色金融服務，包括「ESG差勤卡減碳方案」、「一卡通綠點」累點機制，以及與銀行合作推出的「交通減碳卡」，成功協助企業與民眾減少碳足跡，並促進綠色消費。

iPASS一卡通表示，自推出「ESG差勤卡減碳方案」以來，已與東南水泥、中鋼及小港醫院等多家在地企業建立合作關係，推動企業減碳計畫。今年更啟動了「一卡通綠點」的交通運具累點機制，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，進而減少碳排放。這項機制不僅能累積點數，還能讓用戶在響應環保的同時享有實質優惠。

此外，iPASS一卡通與銀行合作推出「一卡通綠點」的點數加碼活動，而後推出全台首張根據交通減碳量決定優惠的「交通減碳卡」，鼓勵更多民眾使用公共交通工具，促進綠色消費。

值得一提的是，iPASS一卡通的交通搭乘碳排放數據於今年通過英國標準協會（BSI）的認證，證實其碳排放數據符合國際標準，並可作為企業及政府推動減碳政策的重要參考依據。這一認證不僅展示了iPASS一卡通在綠色金融服務上的堅持，也為建立可持續發展的碳減排基準奠定堅實基礎。

高雄市以其淨零碳排的典範城市形象，在推動環保與綠色金融方面也展現出卓越的決心，而iPASS一卡通響應淨零城市發展目標，與台灣2050淨零轉型目標契合。

一卡通公司董事長廖泰翔對此也說，iPASS一卡通作為在地企業，長期以來積極參與高雄市的各項建設，其在綠色金融領域的創新與努力，為高雄市在推動淨零碳排的目標上增添強勁動能。

他也呼籲，金融科技的核心在於創新與責任。iPASS一卡通未來將持續擴大研發力度，期望能在未來的高雄金融科技創新園區計畫中扮演關鍵角色，與各方攜手推動台灣在綠色金融領域的國際競爭力，打造一個連結全球的綠色金融科技生態系，為下一代創造永續的未來。