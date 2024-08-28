周姓男子因不滿女友分手，2022年他傳訊給對方威脅公布她的性影像，稱 「香香的一線X」、「先讓你的家人欣賞一下」、「鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」企圖勒索1000萬元未遂，台灣高等法院依恐嚇取財未遂罪，判處可易科罰金之刑6月確定。

周姓男子是被害女子的前男友，她在2022年12月間提出分手，周心生不滿，到2023年1月6日間，接續以通訊軟體LINE傳送「你就開一張1000萬元的銀行本票，直接寄到我信義路的地址就行了」、「當作我精神賠償」。

周男還恐嚇「還有大家都稱讚你是一線X，但一點都不臭這個優點，讓大家知道」、「香香的一線X」、「先讓你的家人欣賞一下」、「鐵定比曾格爾的新聞更勁爆」等文字及被害人之性影像，恫嚇她。

高院審酌周男與被害人因感情糾紛，未以理性、理智方式面對、處理，為洩憤並取得財物，以文字、影像恐嚇她，欲向她要求高額金錢，恐嚇之方式對她造成甚大危害，依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑6月，可易科罰金確定。

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