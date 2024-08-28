國際原子能總署(IAEA) 視察了俄羅斯庫斯克核電廠(Kursk Nuclear Power Plant ,KNPP)，警告電廠的防護力薄弱，安全設計不足，有嚴重核事故的危險。對此，俄羅斯外交部門批評IAEA態度不公正，「希望國際原子能總署在核能安全問題上，採取更客觀，態度更明確的立場」。

路透社報導，IAEA主席格羅西(Rafael Mariano Grossi)周二視察了庫斯克核電廠，對核電廠安全問題提出不少警告，認為缺少安全防護，容易受到砲火的打擊，他也看到了無人機襲擊造成的損失，但是格羅西的新聞稿則沒有說明責任人是誰。

格羅西在訪問期間表示，這座按照蘇聯設計建造的核電廠，特別容易受到攻擊，因為它它缺少堅固的外層圍阻體，通常西方核電廠設計會有鋼筋混凝土的外殼，能夠抵抗飛機撞擊，或是無人機、飛彈或火砲的打擊。

在記者會上，當記者要求格羅西譴責無人機造成的破壞，是烏克蘭的「核子挑釁」時，格羅西回答：「身為國際原子能總署總幹事，我必須極其嚴肅地對待這種指責。 但事實並非如此」。

俄羅斯很不滿意格羅西的說法，認為迴避了烏克蘭的責任。外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃(Maria Zakharova)在官方媒體採訪時說，莫斯科希望國際原子能總署能夠說更明確地發表意見。她說：「我們看到了IAEA的評估和工作，但他們說的都不夠明確。我們都希望機構可以更客觀、更清晰地表達立場。」

被問到什麼是明確，扎哈羅娃說：「我們不要求他們(IAEA)支持我們的國家，也不需要支持莫斯科的立場，但他們應該支持有一個具體目標：確保安全，並防止基輔政權把所有人都推向災難性的局面發展。」

烏克蘭未回應俄羅斯的指控，也就是襲擊庫斯克核電廠一事。烏克蘭武裝部隊從8月6日起對庫斯克州發動了突襲，主要是在邊界地區，烏軍的兵鋒離核電廠還有40 公里。

不過，社交媒體的一張照片，是庫斯克核電廠的外圍牆，被塗上烏克蘭特殊軍事互動的三角徽，可能是偵察兵留下「到此一遊」的紀錄，但也可能只是普通人的隨意塗鴉。

國際原子能總署敦促，雙方的戰爭中不要在核電廠周圍發生戰鬥，以避免發生災難性事件。