福和國中28日邀請沛德教育機構，啟動合作簽約儀式，由沛德教育機構執行長柯沛寧出席與福和國中校長陳君武及全體教師團隊共同見證學校推動實踐7個習慣的承諾。（福和國中提供）

新北市福和國中28日邀請沛德教育機構，於113學年度教師備課日舉辦開學準備研習，並啟動合作簽約儀式，由沛德教育機構執行長柯沛寧出席與福和國中校長陳君武及全體教師團隊共同見證學校推動實踐7個習慣的承諾，宣示要用全村的力量來教養孩子。

福和國中表示，過度曝露在網路時代下的孩子所面臨的成長挑戰是不同的，112學年度已完成全校教師的7個習慣訓練，113學年度持續深化，以七年級導師30位，加上行政同仁及校內其他有意願教師共計54位，共同進行教學啟動訓練，為新生進入國中校園這嶄新3年的7個習慣旅程暖身起跑。

福和國中指出，將於課程中學習如何透過身教、境教、言教三面向推行7個習慣，激盪各種直接教學及融入式教學等的創新方案，校方要「用全村的力量來教養孩子」，7個習慣的自我領導力更是變動時代的抗震阻尼器，讓孩子們可以保持正直、善良，勇氣恆毅向前。

沛德教育機構執行長柯沛寧表示，自我領導力教育強調老師必須以身作則、將學校塑造成為一個親師共同學習的環境，培育孩子成為一個能夠掌控自身生命、對自己的人生負責、同時也能對別人產生正面影響力、對社會有所貢獻的人。

七年級新生導師林暄宜老師分享，七個習慣的推動除了透過系統化工具來解決青少年問題，提升自我領導力之外，更重要的是建立學校管理與領導孩子的共同語言、共同態度。一旦我們建立了共同語言、工具與態度，就可以分擔導師班級經營的負擔。

福和國中學務主任王證翔期許，7個習慣是學校領導力文化的根基，全體教職員學習運用及內化7個習慣，一個轉變校園文化的重要步驟。這次教學啟動訓練最重要的目標就是連結所有教職員，共同承諾、創造屬於自己的領導力文化。

福和國中補充，學校高度重視學生品德與生活教育，7個習慣訓練的領導力教育並不是新增的一門課程，而是要透過校園進行的每一件事，循序漸進提昇師生自我領導力，並奠定孩子們面對人生課題的正向思維與行動力。