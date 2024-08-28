不少國人愛搭的馬來西亞航空（Malaysia Airlines）所屬的馬來西亞航空集團（Malaysia Aviation Group，MAG），本月中旬旗下航線頻頻出現航班服務中斷窘況，集團24日已宣布，由於可執飛的飛機數量不足，即起至12月多個航點將暫時縮減航班。馬來西亞交通部周三（28日）說明，民航局已把馬航的航空運輸業許可證（AOC）效期從3年縮為1年。

綜合路透社、《馬來郵報》、飛航資訊網站ch-aviation報導，馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）周三說明，民航局今年6月24日至28日調查馬航，發現了重大安全與維修方面問題，包括技術熟練的員工、機械零件雙雙短缺。馬航已備妥因應計畫，包括積極招聘人員、減少第三方維修營運服務，要把更多心力投注於自家航機。馬航必須每月提交進度報告，倘若要更新AOC，民航局將進行年度稽核。

MAG旗下的馬航與飛螢航空（Firefly）本月16日有多個航班延誤或取消，19日狀況更嚴重，除了馬航、飛螢，就連專門服務穆斯林朝聖需求的Amal航空也有航班服務中斷，例如墨爾本飛往吉隆坡的馬航A330-300發動機出狀況緊急轉降澳洲北領地省愛麗絲泉（Alice Springs），馬航另一架飛往麥地那的飛機因發動機故障被迫折返吉隆坡。MAG執行長依斯邁（Izham Ismail）24日鄭重致歉並宣布縮減班表。

馬航一班從墨爾本飛往吉隆坡的航班，日前因發動機故障緊急轉降澳洲北領地省愛麗絲泉。

維修子公司近期63人離職

陸兆福透露，民航局突擊檢查馬航與負責飛機維修的子公司MAB發現，馬航飛機發生技術事故問題原因可能出在機械零件問題、維修熟手不足。MAB近期離職員工63人，導致人力短缺問題加劇。

全球航空公司時刻表資訊網站AeroRoutes資訊顯示，本月25日起，MAG旗下吉隆坡出發的國際線航點多達13處減班，包括泰國曼谷、印尼雅加達、印尼峇里島登巴薩（Denpasar）、印尼棉蘭、越南胡志明市、沙烏地吉達（Jeddah）、印度孟買、日本大阪、日本東京、南韓首爾、中國上海、新加坡、緬甸仰光，總計砍了31班，以曼谷、首爾每周各減5班最多。此前恢復的澳洲布里斯本航班說明也刪除了，但飛往泰國清邁、馬爾地夫的班表最近恢復，均以波音737執飛。

#NSTTV Malaysia Aviation Group will temporarily reduce flights for Malaysia Airlines, Firefly and Amal until December amid a string of disruptions involving the company's airlines.https://t.co/MD8UDycpaO pic.twitter.com/lUx4G2KxM3 — New Straits Times (@NST_Online) August 24, 2024

波音遲未交機 空巴得維修

國際權威旅遊雜誌《商務客》（Business Traveller）報導，馬航目前沒有足夠的飛機能夠執行原本的班表，最近幾個月波音公司未能交付多架737 Max 8，目前只剩4架737 Max可用。馬航另有好幾架空中巴士A330必須維修，導致飛機調度更為棘手，即使未來幾周內將有1架A330 neo交機也難以補救。

隸屬「寰宇一家」的馬航2014年發生兩起重大空難，加上新冠肺炎疫情影響，過去10年之中營運陷入困境，2023年淨利1.764億美元，這是2015年MAG集團成立以來首見，也是馬航2010年首見。