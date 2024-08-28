1956年出道、88歲「寶島歌后」紀露霞，擁有獨特唱腔，在50年代唱紅了《望你早歸》、《孤戀花》、《西北雨》等經典曲，是許多老一輩人的青春記憶。而紀露霞早年還曾錄製2千多首歌曲，可說是稱霸台灣歌壇超過半世紀，更與「寶島歌王」文夏、洪一峰齊名。紀露霞接受《中時新聞網》訪問分享歌唱教學超過30年，與學生互動的歡樂時光。

獨/國寶歌后教唱30年曝最大感動！隔3個月健檢「揪1病」：我很害怕

近年除了受邀演出外，紀露霞將重心擺在國、台語2班的歌唱班教學裡，「我鼓勵學生練嗓練歌，去外面應酬不會漏氣，面對較難的歌譜得腦力激盪，師生間的默契，每周相聚地歡唱」。而她還笑說，「雖然我們是『混』在一起，但我很認真教學，這也是學生會追隨一、二十年的原因」。

紀露霞縱橫台灣歌壇超過半世紀，演唱無數首經典歌曲。（記者游定剛拍攝）

紀露霞與學生情誼超越家人，全班下課後時常吃飯團聚，她相當感動地說，「我住在新店，陽明山歌唱班的學生來自各地，有對住在北投忠義的學生夫妻及幾位學生，二十幾年來都會大老遠送我回家，大家感情好到像兄弟姐妹般，很快樂！」

紀露霞每3個月會做健檢，除了膽固存較高，其餘都正常。（資料照）

隨著年紀漸大，紀露霞重視健康與生活作息，「聽聞不少人得糖尿病，我會很害怕，所以每3個月會去健檢一次，先前檢查出膽固醇較高點，但醫生解釋，『膽固醇分成好、壞兩種，好處較多』，我也安心不少」。對於身體狀況不錯，她則認為，「長年歌唱教學，共鳴發聲及肺活量訓練，可能有助於身體健康」。