中市烏日區砂石場今天發生工安意外，1輛砂石車滑落10公尺深土堆並翻覆，50歲黃姓駕駛經送醫不治。經台中市勞檢處追查，該砂石車當時在料場坡頂卸料，不慎壓至邊緣，連人帶車墜落坡底，認定雇主未設足以防止車輛機械翻落的設施，違反《職業安全衛生法》，當場要求停工改善，並追究刑事責任。

台中市消防局表示，上午10時19分接獲通報，烏日區中山路三段1處砂石場發生砂石車意外，經出動烏日、西屯分隊等單位，各式消防車輛6台，消防人員12人前往搶救，由烏日分隊小隊長黃千峰擔任救災指揮官。

搶救人員到場發現，該輛砂石車滑落約10公尺深土堆斜坡後翻覆，因車體變型導致50歲黃姓駕駛受困，消防人員緊急搶救，黃脫困時受頭部受外傷、已無呼吸心跳，經送烏日林新醫院救治，宣告不治。

烏日分局表示，已報請檢方相驗，並通知勞工局介入調查意外發生原因及責任歸屬。

台中市勞工局勞動檢查處表示，獲報後立即派員到場執行職業災害檢查，發現砂石車在料場坡頂卸料，不慎壓至邊緣，連人帶車墜落10公尺高坡底。

勞動檢查處認定，雇主未在砂石料場坡頂邊緣及開口，設置足以防止車輛機械翻落設施，違反《職業安全衛生法》，已當場要求停工改善，將處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並視違法情節追究刑事責任。