國內外金融保險、建商等大咖，近年陸續投入現代物流倉儲市場，躍居為工業地產的新星。第一太平戴維斯今（28）日表示，利華羊毛位於基隆六堵的科技園區廠房，委託第一太平戴維斯，預計於10月8日公開標售。

第一太平戴維斯表示，這筆基隆六堵工業地標售案，基地位於基隆市七堵區工建南路，基地面積8,940坪，土地使用分區為乙種工業區(四)，建蔽率與容積率分別為70％、210％，現況為多棟4層樓與1層樓的廠房，土地形狀方整好利用，交通便捷可快速連接國道一號與三號，利於建置工業廠房或打造現代化物流倉儲，開標日為10月8日。

第一太平戴維斯表示，現代化物流倉儲成為近年工業不動產新秀，隨著電商通路普及化、智慧物流技術進步以及大型跨國電商來台搶市，國內新式物流倉儲的開發動能強勁，吸引國內、外投資人積極布局，包括大型零售集團自行建置區域物流中心、地主與物流地產商合作開發、以及第三方物流業者投資興建現代化倉儲等開發方式，逐漸興起。

近期北台灣匯集多項知名物流開發案，統一集團與富邦人壽皆預計投入百億元以上資金，在桃園與新竹打造多溫層的大型物流中心；外資對於物流市場發展潛力，也展現高度興趣，長期耕耘台灣的日商三菱地所，日前宣布將於楊梅打造2萬坪的大規模物流設施，首度進軍台灣物流業。

第一太平戴維斯表示，物流不動產的穩定租金與高投報率，亦吸引國內壽險機構跟建商的目光，包括南山人壽今年斥資11.9億元，購置台南市樹谷園區倉儲物流，東煒建設則在大園打造的國際物流園區，超過8,000坪的空間由DHL取得，將鎖定科技業所需的高品質倉儲與物流服務，都是為投資人提供長期租金收益的成功案例。

負責標售的第一太平戴維斯協理張峰樹表示，近期全台工業土地價格持續上升，單價二字頭且近市區的工業土地，在北台灣以相當難尋。本次釋出的利華羊毛六堵科技園區廠房，位於編定工業區內，用水、電力以及排汙廢水等設施完備，且緊鄰著汐止、南港等產業聚落，可滿足產業就近打造生產製造基地的需求；另外，交通條件也是另一大優勢，5公里內連接國道一號與國道三號，快速串聯雙北市區與基隆自由貿易港區，符合物流業對於迅速配送的要求，未來基隆捷運更將在六堵科技園區北邊設立六堵站，大幅提升大眾運輸機能。

此次標售的基隆土地，面積將近9千坪，臨路面寬長達210公尺，形狀方整利於空間配置與規劃設計，初步估算可建造超過2萬坪的樓地板面積，適合打造大型現代化物流倉儲，企業亦可依照集團發展需求，擬定分期開發計畫或規劃多棟廠區，使用上更具彈性。