美國零售龍頭沃爾瑪近日宣布，第三方賣家很快便能使用沃爾瑪的倉儲、送貨與退貨服務，以完成他們在Target或亞馬遜等其他平台的訂單。新服務預計於9月10日推出。這意味著：沃爾瑪與對手亞馬遜的競爭進一步擴展至物流領域。