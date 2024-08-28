下一個戰場？沃爾瑪擬為第三方賣家提供物流服務 18:232024/08/28 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國零售龍頭沃爾瑪近日宣布，第三方賣家很快便能使用沃爾瑪的倉儲、送貨與退貨服務，以完成他們在Target或亞馬遜等其他平台的訂單。新服務預計於9月10日推出。這意味著：沃爾瑪與對手亞馬遜的競爭進一步擴展至物流領域。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 #沃爾瑪 #三方賣家 #亞馬遜 #物流 #下一個 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞馬遜Prime Day前夕出手教訓 賣家批反競爭 22:462024/07/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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