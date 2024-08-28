黃偉哲(前排六)與富良野市團隊合影。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

日本北海道富良野市長北猛俊、議長渋谷正文28日率市政團隊及觀光業者代表拜會台南市長黃偉哲，雙方會談後簽署友好交流協定，正式締結友誼市，成為台南締結的第53個國際締盟城市，未來將促成兩市觀光交流合作。

黃偉哲表示，今年在外交部札幌辦事處及交通部觀光署等中央單位協助下，台南不僅3月首次在北海道舉辦農特產行銷活動，6月更由台南應用科技大學組團參加北海道知名索朗祭，展現台南傳統藝能文化。

他也提到，北海道是日本最大的行政區，其中富良野地區夏天有薰衣草美景、冬天有優良滑雪場，是台灣觀光客最喜歡造訪的觀光地之一，而台南作為台灣最具代表性歷史古都，不僅高科技產業、農業、觀光業也非常發達，也是最受觀光客喜歡的城市，此次與富良野市簽署交流協定，相信未來更能促進雙方在觀光、物產、學生教育旅行、文化體育等多方面合作。

北猛俊感謝黃偉哲市長熱情款待，他說，在今天締盟前，兩市已展開教育交流以及農特產交流等方面的實質交流，協定簽署後，包括富良野市及周遭區域的城市也會致力推動與台南的交流。

富良野市是北海道最著名觀光地，位於北海道中部地區，產業以農業、酪農業為主，以夏天農場田園風光、薰衣草和冬季滑雪主題而聞名，該市也積極推動與台南的教育交流，6月間，台南市的公園國小與富良野市扇山小學校，即曾透過視訊相互分享彼此農特產及文化特色，黃偉哲也期許兩市締盟後，能有更頻繁的實質互動。