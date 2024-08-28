烏克蘭女星佳娜與祖雄去（2023）年宣布結婚，並在今年初迎來寶貝女兒「內內」，夫妻倆時常在社群分享育兒日常，一家三口相當甜蜜。而今年開始在台灣體驗媽媽生活的佳娜，先前曾大讚台灣坐月子的習俗很好，近日她與妹妹則因為「哺乳室」一致認同「能住在台灣真的很幸運」。

佳娜28日在限時動態表示，由於女兒外出時突然有換尿布的需求，所以急需一個地方解決這個問題，正好台灣有許多場所都設有哺乳室，讓她因此驚嘆：「我和妹妹覺得能住在台灣真的很幸運，因為到處都有哺乳室，可以幫小孩換尿布和換衣服。」

佳娜分享哺乳室的好處。（圖／IG@_tatiana_lin）

而佳娜補充說道：「如果在烏克蘭遇到同樣的情況，我們可能就麻煩了。」原來是因為烏克蘭的捷運連一般廁所都沒有，更不用說哺乳室，如果臨時有育兒需要，可能就只好就地解決了。

另一位在台灣發展的烏克蘭女星瑞莎，過去也曾對台灣的育兒環境表示讚賞，「台灣育兒環境好，到處有廁所和集哺乳室，很方便」，更笑稱：「如果在烏克蘭，我只能在樹下哺乳吧！」

自從2010年《公共場所母乳哺育條例》通過後，為了讓媽媽們能夠在公共場所解決育兒問題，便在許多地方都設有哺乳室，而目前已有4千多處的公共場所都有設置，且會固定進行清潔整理，同時兼顧實用性與使用品質，讓不少外國人都感到驚艷。