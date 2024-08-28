對於民眾黨主席柯文哲以4300萬在立法院附近購買商辦一事，前立委郭正亮直言，「我心理系畢業的」，唯一合理的解釋，就是認為柯文哲2028不一定會選，所以已經不須要申報了，柯文哲認為不會有人知道。如果認為沒有違法，幫自己買房子，當包租公又怎樣？郭正亮直言，「那就祝你幸福！」

郭正亮28日在中天電視《綠也掀桌》表示，柯文哲4300萬買商辦這件事，如果要做為黨的辦公室，一開始就可以設定由民眾黨購買，或捐給民眾黨。而且一定要買有租約的商辦嗎？房子又在立法院附近。

郭正亮質疑，如果真的要當政黨辦公室，捐給政黨不是很好？而且民眾黨是最沒有錢的。雖然選舉補助款是個人收入，候選人有權利支配，可是問題在於其他各黨的總統候選人從來沒有真的變成個人收入，這是慣例。

郭正亮認為，柯文哲要開記者會，最好針對所有問題，要講到法律要件的層次，才是有效的記者會。例如戴利玲兩家公司，黃珊珊說漏登，表示有把發票交給端木正，端木正說沒收到。郭正亮指出，「我不相信競總沒有發票影本」，沒有人這樣吧？有這麼糊塗嗎？

郭正亮分析，外界質疑帳目沒有發票，結果都沒有說明，那當然會相信戴利玲說的是真的，但錢跑去哪裡？完全沒說明。柯文哲要開記者會，就要直接回答這種問題，幫支持者在法律上解惑。

郭正亮強調，民眾會質疑，柯怎會幫自己買房子？而且還偷偷買，不讓別人知道？為什麼會有這種行為？「我心理系畢業的」，郭解讀，唯一合理的解釋，就是認為他2028不一定會選，所以已經不須要申報了，他認為不會有人知道。

如果認為沒有違法，幫自己買房子，當包租公又怎樣？郭正亮直言，「那就祝你幸福！」