新竹大遠百軍事體驗活動，現場展出拖式飛彈悍馬車。（遠百提供）

台南大遠百93軍人節Ｘ向英雄致敬宣導活動，體驗扛大砲。（遠百提供）

響應93軍人節企業敬軍，到百貨秀出軍人證或福利證可享好康，全台遠百祭出美食優惠、體驗活動，台北101觀景台9月份更能免費登。

到桃園遠百攜證件身穿迷彩服裝、攜帶任一迷彩配件等，可兌換施巴潔膚露；9月1日將聯合舉辦「人才招募宣傳活動」，邀請國軍寶寶吉祥物與民眾互動；遠百竹北持相關證件到漢來上海湯包、饅饅好食，一樂洋食、吉品初筵，饗泰多等，9月3日前消費享折扣或招待佳肴。

新竹大遠百於8月31日合作舉辦「歡慶九三．守護台灣」活動，藉由闖關互動、軍服體驗、飛彈車及特戰車展示等內容，強化全民國防意識；台中大遠百舉辦「小小射擊體驗」、「軍中情人舞蹈大賽」，9月1日至9月3日出示相關證件，指定餐飲專櫃享9折優惠、翰林茶館飲料免費升級；台南大遠百至明年3月底前，出示相關證件美食街、主題餐廳享95折起，8月31日也將舉辦體驗，讓小朋友們換上帥氣工作服變身國軍小兵。

台北101為第一線國軍獻上「最高」敬意，9月1日至9月30日期間，除了國軍可享免費參訪觀景台的禮遇外，一般民眾購買2張觀景台門票，也可獲限量軍裝版「93聯名乖乖」乙份；另將於8月31日、9月3日兩晚點燈感謝三軍將士守護臺灣，8月31日更獨家與國防部聯手舉辦《能戰嘉年華》表演，還有一系列戰鬥主題攤位。