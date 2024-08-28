賴政府執政百日剛滿，針對體育部籌設進度，行政院長卓榮泰今(28日)表示，籌備小組已由政院秘書長龔明鑫進行，以全民運動、國際競技、運動產業三支柱，支撐體育部。但他也在想，是否用「台灣名義」舉辦國際性重要賽事，吸引優秀選手來台比賽。網友直呼「又是省運？」、「別傻了！稍微有點規模的國際賽事都必須遵守洛桑協議及奧會模式」、「這樣子各邪會才能有錢挹注荷包」、「澎湖、金門、馬祖人民可參加嗎？」

行政院今(28日)舉行「行動創新AI內閣執政101」記者會，卓榮泰在會中提到，在運動產業上，有想到是否用「台灣名義」舉辦國際性重要賽事，吸引優秀選手來台比賽，增加台灣能見度、提升該項運動水準，讓世界看到台灣優秀選手。他表示，用台灣品牌的全面賽事是其中一項，另要將運動當作產業經營，不是習慣或嗜好，產業帶動很多商機、從業和配合廠商，一定是產業觀念進行。

粉專「高雄林小姐」對此直呼：太棒了！把原有華人圈的金曲獎、金馬獎等獎項自我限縮弄到很local，然後再砸大錢辦體育國際競賽。只要來的國家少或者是二軍，我們就有機會拿更多獎牌，大家就更容易高潮了！

網友表示「澎湖、金門、馬祖人民可參加嗎」、「可以啊，各組一隊，區運會，只有邦交國來玩」、「又是省運？」、「黨的好朋友好開心像x協一樣，我要辦專屬台灣的國際奧運，然後派路人甲去比賽，比賽只有三個人都是自己人，比賽項目唬爛嘴大賽」、「別傻了！稍微有點規模的國際賽事都必須遵守洛桑協議及奧會模式，台灣要辦什麼自爽的三流賽事也只會淪為笑柄而已」、「最好用『台灣國』名義辦辦看？」

還有人說「自己辦的，其實以什麼名義都沒差，得獎有獎金，有參賽費就好，只是破紀錄時就尷尬了。參加別人辦的呢？以什麼名義？到時花一堆錢請人來玩，有吃又有拿，還不知道你是誰」、「這樣子各邪會才能有錢挹注荷包」、「井越來越深，天越來越遠」、「面子工程是重要的，可以順便再撈一筆」、「那看不到全紅嬋與孫穎莎了」、「趕快把金馬金曲什麼獎都列台灣為限制，這樣就可以完完全全的獨立競爭了」。