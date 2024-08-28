持續衝刺航空事業，星宇航空（2646）股票上市案經證交所核准過關，預計今年底前由興櫃轉為上市，星宇也28日重訊公告，擬辦理現金增資發行普通股4.7億股，以每股20元發行，預計募資金額為94億元，添近百億元銀彈。

星宇航空董事長張國煒下達軍令，力拚今年獲利要賺「2位數的億」、10年內獲利率應該可以跟長榮航（2618）、華航（2610）相比，並希望今年底前可以由興櫃轉為上市，加上日前遞件從創新板轉上市的台灣虎航，航空四雄都將在資本市場上正面拼搏，可望掀起比價行情。

星宇航空公告，為充實營運資金，董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股，普通股以不超過47萬張為上限，每股面額10元，暫定以新台幣20元溢價發行，預計募集總金額為新台幣9,400,000,000元，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

星宇航空說明，另依公司法第267條規定，本次現金增資保留發行新股總數之15％計70,500,000股由公司員工認購，其餘85％計399,500,000股，依證券交易法第28條之一規定與公司113年6月14日股東常會決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，不受公司法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制。

星宇航空實收資本額為253.87億元，今年上半年合併營收為163.33億元，年增65％，稅後淨利為9億元，年增172％，EPS為0.39元；其機隊規模持續擴張，目前有13架A321neo、5架A330neo及5架A350-900，本月將再引進第6架A350-900新機，總計將達24架航機。