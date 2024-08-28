許多台灣遊客到日本，品嘗美食往往是不可或缺的行程。日圓貶值更讓日本成為台灣不少人出國的首選。然而近日有網友分享自身體驗，坦言一份早餐竟然花了他1050日圓（約新台幣236元）。

有網友在PTT八卦版以「這早餐要1000円，盤嗎？」為題發問。他表示，日本飯店的早餐加購價約2000日圓（約新台幣450元），販售丼飯的店家則提供500日圓（約新台幣112元）的早餐套餐。而他在某間店吃早餐則花了1050元日圓，讓他不禁質疑這樣的價格是否合理。

只見原PO分享的早餐照中，一套沙拉套餐內還包含了一整塊吐司、濃湯與優格杯，另外他又點了一杯柳橙汁，合計總價為1050日圓。他還貼出費用明細表，一杯柳橙汁要價500日圓，而沙拉套餐為550日圓（約新台幣124元）。

貼文一出，引發網友熱議。有人看到明細表上的柳橙汁居然賣500日圓，傻眼直呼「柳橙汁500都被當大蔥鴨了吧」、「一杯就要500？被騙了」、「總共1050，柳橙汁要500？」、「柳橙汁拿掉就不盤了」。

不過有不少網友感嘆，在台北吃這樣一份更貴，「這個套餐你在台北點看看，沒300以上我輸你」、「在台灣是台幣1050元，謝謝」、「台灣只有兩片吐司，日本直接給一塊」、「台灣大概那顆吐司就要近200信不信」、「類似套餐，台灣隨便一個店都要250以上吧」。