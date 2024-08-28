富達日本價值股票團隊投資觀點表示，若觀察日圓過去與美日利差相關性之歷史資料，美元兌日圓於140～145左右，為大部分日本企業於年初所預設之水準。展望未來12個月，若美國通膨持續放緩，聯準會如市場預期調降利率，而日本央行為控制國內通膨而調升利率，導致美日利差擴大，不排除美元兌日圓可能朝向130之價位。

對日股未來走勢，富達表示，短線仍將因資金動向呈現震盪，拋售結束後，將回歸基本面與評價面，日本朝向溫和通膨，加上企業治理改革及結構性改變，中長期展望仍佳。目前由於日本實質薪資在過去2年來首度出現正成長，有望支撐國內需求和日本央行對通膨的預估。因中小型股自2018年以來表現持續落後，相對有更大成長空間，將評估成長潛力和流動性的個股進行投資。未來日股走勢將仰賴美國經濟發展和利率變化，波動預期將持續，在股市震盪的過程中看好受惠於日圓升值和國內需求提升的產業。