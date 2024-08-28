江蕙在2015年封麥後，整整9年進入退隱生活，如今終於將在10月復出獻唱，曾和她合唱〈傷心酒店〉而走紅的藝人施文彬，接受《中時新聞網》採訪，表示聽到復出消息之後常開心，同時也透露江蕙近況。

現年59歲的施文彬，當年和江蕙合唱〈傷心酒店〉後一曲爆紅，因此視江蕙為貴人，他向《中時新聞網》表示：「很高興聽到江蕙再復出，這代表她目前身體健康狀況還不錯，要和她大大說一聲恭喜。」如果有機會，也願意跟她一起唱大巨蛋，但就看緣分。同時也透露，自江蕙多年前告別歌壇後，自己私底下雖然沒有很常和她聯繫，「不過偶爾還是會透過圈內好友得知她的狀態，也默默祝福著她」。

江蕙當年力挺不會台語的施文彬，兩人合唱〈傷心酒店〉一曲讓施文彬爆紅。（圖／中時資料照）

2人合唱的〈傷心酒店〉是1993年收錄在江蕙《感情放一邊》的專輯中，施文彬高中是校園民歌手，曾在美國修過音樂表演課程，國語歌與英文歌才是強項，身為點將唱片新人的他，當時不會說台語，但同門的二姊卻願意提攜，以合唱台語歌出道爆紅；〈傷心酒店〉不只讓施文彬紅遍華人世界，之後他苦練台語，更奪得第18屆金曲獎最佳台語男歌手獎。

江蕙2015年舉辦「祝福演唱會」，隨後引退。（圖／中時資料照）

當江蕙在2015年進行25場封麥演唱會，從台北小巨蛋一路唱到高雄巨蛋，共邀21名特別嘉賓，第20場的嘉賓就是施文彬，他當時站在舞台上透露心聲：「我靠這首歌養家活口、全家溫飽。」、「沒有這首歌和二姊的提攜，就沒有施文彬，所以我要在上萬人面前謝謝妳。」說完眼眶泛紅。江蕙也感謝當年施文彬把〈酒後的心聲〉帶來唱片公司，後來該專輯在台銷售紀錄超過百萬張，全球銷量也超過300萬張，也更奠定台語天后的地位。