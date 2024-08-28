面對政治獻金風波，民眾黨主席柯文哲明（28）日將再舉辦記者會，對外說明查帳進度並釋疑。一度傳出柯文哲擬於明日對外宣布，將暫離黨主席一職，並自請中評會調查；不過民眾黨中央委員張凱鈞稍早受訪時透露，中央委員多半力挺柯繼續留任黨主席，且未出現要柯請辭的聲浪，而柯聽聞鼓勵後，也回應「我會加油、會挺住」。

據悉，今日民眾黨於中午12時先召開中央委員會議，1小時後便邀請前立委蔡壁如、宜蘭縣黨部主委陳琬惠、前秘書長謝立功、前秘書長周台竹等前幹部前至黨部討論。

據了解，柯文哲出席會議時心情低落，中央委員張凱鈞表明，現階段在民進黨的猛烈攻勢下，支持柯文哲繼續留任；另也聊到說在立院附近購置商辦一事，他認為，立院附近位置本來就比較難找，為了黨的長久發展，支持柯文哲為了黨的長久發展，購入商辦。

張凱鈞透露，他當時向柯文哲表示，這段風波一定要撐住，因為現在綠營把招式用盡後，若民眾黨能夠撐住，後面選舉就沒有什麼好怕的，所以這段時間是必然的陣痛期。

張凱鈞說，民眾黨當然也有做錯的地方，但民眾黨是勇於自省、改革的政黨，就勇於承認。他認為，民眾黨不管對內對外，都是用一樣的標準在面對，他也將此立場，於中午明確地在會議上表達。

張凱鈞說，黨中央財務由財務長梁秀菊處理，非常有制度，所有財務都會經過中央委員會監督，這三、四年來都沒出什麼問題，現在因為競辦在處理的過程當中，沒有經過黨的監督機制，所以沒有那麼嚴謹，這是民眾黨要檢討的地方，因此他在中央委員會上，也建議讓梁秀菊針對此次風波，整理帳務。

張凱鈞說，地方上基本都支持柯文哲留任，他也貼了地方群組的發言，全都是唯一支持柯文哲繼續留任，這些他也都反映給柯文哲。而柯文哲在會議一開始，確實感覺有些難過，但會上多數中央委員都給予溫暖，認為要團結挺過這次風暴。

張凱鈞表示，柯文哲聽聞後，精神較為振奮，也回應稱，自己會加油、會挺住。張強調，今日中央委員會、舊幹部會議均無提及柯文哲有意請辭一事，且完全沒有委員有這種聲音。

張凱鈞說，因為大家都知道，黨內許多人都是因為柯文哲號召而來，柯文哲如果離開主席一職，其實是親者痛、仇者快。他說，民眾黨現在算是成功收攏所有第三勢力，只要柯主席一倒，最開心的會是民進黨。