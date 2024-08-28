烏克蘭財政部本週更新數據，目前政府公債已增至1553.6億美元（約新台幣4.96兆）在3個月內增加了32億美元（約新台幣1022億元），截至7月31日，國家信用擔保的外債達到1129.2億美元（約合新台幣3.6兆），佔總額的72.69%。德國線上統計資料庫預估，今年烏克蘭國債GDP佔比會來到94%。



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從先前烏克蘭的財政部報告來看，自年初以來，烏克蘭已經從預算中支出超過240億美元（約合新台幣7670億元）用於軍事需求，其中光7月就花費了39億美元（約合新台幣1246億元）。

烏克蘭計劃在2024年來填補439億美元的財政赤字（約新台幣1.4兆），大部分資金預計將來自西方夥伴的援助。基輔政府表示，該國每月需要30億美元（約新台幣958億元）的國際援助來彌補預算缺口。根據烏克蘭財政部的數據，截至2023年，該國的公共債務已達到GDP的80%，而根據德國Statista線上資料庫預估，預計今年公債GDP佔比會來到94%。

7月中旬，烏克蘭政府批准了一項對2024年國家預算修正案的法案，該法案規定將額外撥款4953億烏克蘭幣（約新台幣3832億元）用於國防需求。