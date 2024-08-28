2024美網公開賽前，義大利現任職業男網世界第1辛納（Jannik Sinner）被指藥檢有問題，不過他透過團隊表示是無意使用禁藥也提出上訴，並和防護員、物理治療師分道揚鑣自清，美網首輪2比6、6比2、6比1、6比2擊敗美國選手麥當勞（Mackie McDonald），前進下一輪。
在有點爭議的狀況下出賽，辛納自然掌聲、噓聲都會收到，他說：「球迷的反應很好，當新聞出來時，練球時我收到很多支持，我對此很開心。雖然現在還是不太容易，但你必須每天每天撐過去。」
2024美網公開賽前，義大利現任職業男網世界第1辛納（Jannik Sinner）被指藥檢有問題，不過他透過團隊表示是無意使用禁藥也提出上訴，並和防護員、物理治療師分道揚鑣自清，美網首輪2比6、6比2、6比1、6比2擊敗美國選手麥當勞（Mackie McDonald），前進下一輪。
在有點爭議的狀況下出賽，辛納自然掌聲、噓聲都會收到，他說：「球迷的反應很好，當新聞出來時，練球時我收到很多支持，我對此很開心。雖然現在還是不太容易，但你必須每天每天撐過去。」
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