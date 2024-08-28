新竹地檢署指揮警方查獲愷他命製毒工廠和2座分裝廠，各式毒品咖啡包7320包。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹地檢署指揮警方查獲愷他命製毒工廠和2座分裝廠，扣得三級毒品愷他命成品26.343公斤。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹地檢署指揮警方查獲愷他命製毒工廠和2座分裝廠，扣得現金882萬6500元。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹地檢署檢察官王遠志指揮桃園市、高雄市、新北市、台南市、新竹市等警察局及保一總隊維安特勤隊等單位，歷經1年多蒐證、跟監，見時機成熟，13日指揮警方持搜索票至新竹縣、高雄市、台南市等地執行搜索7處，查獲愷他命製毒工廠1座、分裝廠2座，毒品市值高達2400萬元，張姓等8名嫌犯向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

新竹地檢署指出，破獲的毒品分裝及製毒工廠，扣得三級毒品愷他命成品26.343公斤、半成品約200公斤、四級毒品丁氧羰基愷他命80公斤、各式化學藥品、製毒器械1批、各式毒品咖啡包7320包、毒品咖啡包分裝袋、封膜器材、原料1批（含袋毛重1043公克）及現金882萬6500元等證物。

檢方表示，本案製毒集團成員製毒工廠設備極為齊全，且已製成大量毒品成品、半成品，市值高達2400萬元，若進一步流入市面，危害國人健康至深且鉅。

檢察官指揮警方執行搜索7處，拘提10人、逮捕4人、傳喚5人共計19人到案，訊問製毒集團成員後，認張姓等8人犯罪嫌疑重大，均涉犯重罪且有逃亡及串證之虞，依法向新竹地方法院聲請羈押，均經法官裁定羈押禁見獲准。

新竹地檢署指出，本次毒品專案，檢警秉持契而不捨精神，經長久佈線分別在新竹、高雄、台南等地查獲毒品原料、製毒工廠、混／分裝毒品工廠，扣得大量毒品，成功打斷毒品犯罪組織上、下游產業鏈結，攔阻大量毒品進入社區及校園環境，持續溯源，瓦解毒品網絡，有效維護社會治安。

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