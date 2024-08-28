2019年韓國女團「Kara」成員具荷拉輕生身亡，得年28歲，當時消息曝光震驚整個韓國娛樂圈。怎料，她過世後，在她小時候拋棄她的母親卻突然出現表示要繼承遺產。28日韓國通過《具荷拉法案》，讓拋棄子女的父母無法繼承遺產。

具荷拉從小由奶奶帶大，17歲以女團KARA出道，之後進軍日本，以歌曲〈Mr.〉裡的「扭臀舞」爆紅，在日本擁有大批粉絲。過去曾傳出她在日本拍一支廣告酬勞高達6至10億韓幣（約台幣1600萬至2600萬）。根據韓媒報導，她在清潭洞自住的138坪豪宅，金額高達110億6500萬韓元（約台幣3270萬），加上其他資產，估計遺產超過50億韓元（約台幣4億）。

根據韓國法規，子女去世後，父母各自可以分得一半的遺產；但具荷拉的親生母親在她9歲時離家出走，不只未盡到母親的責任，甚至還帶著律師跑到靈堂前，要求兒子和前夫交出具荷拉一半的財產，這讓具荷拉的哥哥具浩仁（音譯）難以接受，因此憤而提起「具荷拉法」，希望讓棄養子女的父母，不能取得子女的遺產。

具荷拉和哥哥具浩仁。（圖／翻攝自prism_i IG）

法案提出至今，歷經多年終於通過。根據韓媒報導，韓國國會以贊成284人、反對0人、棄權2人結果正式通過「具荷拉法」，規定如果一個人未能履行對死者的贍養義務或犯有虐待等嚴重罪行，則可能「喪失繼承權」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。