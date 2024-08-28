台船（2208）董事會今（28）日選任黃正弘為新任董事長，針對可能面臨全球經濟與供應鏈管理等五大挑戰，已制定處理策略與解決方針。台船近期與萬海航運（2615）、中航（2612）簽訂造船合約，業務大幅改善，未來將積極爭取「國艦國造」計畫。

行政院已初步核定，將籌建新式潛艦量產艦共7艘，屬於「海鯤號」的後續艦，計畫期程自2025年至2038年，為期14年、總預算約2,840億元，海鯤號由台船負責打造，可望獲得這筆後續艦大單。

台船面臨的挑戰，一是全球經濟挑戰與供應鏈管理，受到新冠疫情影響，單一供應鏈已成為工程準時完工的潛在威脅。台船將加強與多元供應商的合作，並透過AI技術優化供應鏈管理，提升彈性與應對突發事件的能力。另針對主要裝備及原物料價格波動，公司將採取長期合約策略，加強國際市場的開拓與戰略合作因應。

二為技術與產品創新，台船將加大對環保型燃料或雙燃料貨櫃輪與節能型船舶的研發投入，迎合全球航運業綠色發展需求，並發展智慧船舶，應用船舶自動化與數位化技術，與國內外相關學術單位合作，提升技術優勢，探索AI與大數據技術應用在現代船舶。

三為財務與資金管理，台船在主管機關允許下，研究發行公司債券或進行增資的可能性，增強資本實力並吸引投資，並加強財務預測與風險評估，健全預警機制，提升內稽與內控的功能，確保財務穩定與健康，針對子公司業務適時督導及調整。

四為人力資源與組織管理，台船重視員工技能提升、勞資關係，推動內部培訓和外部交流計劃，強化台船學院的功能並建立有競爭力的薪酬福利制度，吸引和留住優秀人才，優化組織結構，提高決策效率。

五為政府及社會的合作，台船積極參與「國艦國造」計畫，並完成「海鯤號」如期交艦的承諾。

台船強調，唯有團結、激發創新與合作精神，才能在未來挑戰中勝出。