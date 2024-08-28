三重憑藉著新北一線行政區的地段條件，以及諸多重大建設與新興重劃區開發帶來的發展利基，房市交易十分火熱，其中，與台北市僅一橋之隔的重陽重劃區，因相較於其他新興重劃區擁有更完整成熟的機能，近年在捷運環狀線全面動工的利多加持下，成為購屋自用與置產族群的熱門選項，且區域內未來還有五泰輕軌，讓重陽重劃區的外來性備受關注。

以區內近期推出的指標案「鼎藏豐碩」為例，基地坐落於重劃區內正核心，基地面主幹道集賢大道第一排，馬路對面就是24小時營業的家樂福旗艦店，周邊還有五華商圈、集賢商圈，鄰近中山一路上的徐匯廣場更是集結了多家連鎖品牌、主題餐廳與娛樂設施，擁有極佳的地段與機能優勢。

值得一提的是，重陽重劃區以豐富的親水資源與高綠覆環境著稱，「鼎藏豐碩」鄰近佔地1萬4千坪的集賢公園，市府也在淡水河畔規劃了多處公園，這些公園為居民提供了良好的居住環境與休閒去處，即便與豪宅林立的大直重劃區相比也毫不遜色。

此外，「鼎藏豐碩」周邊環抱多所明星學府，涵蓋了12年國教的完整學區，包括加州森林國際幼兒園、碧華國中、碧華國小、五華國小、新北高中與徐匯中學等，一橋之隔的士林還有包括國立臺灣科學教育館、台北表演藝術中心等設施，滿足就學便利性的同時，也提供了進一步的教育資源。

除了上述環境上的優勢，四通八達的交通條件，也是重陽重劃區近年持續吸引雙北民眾移入的重要誘因。「鼎藏豐碩」經集賢路可直上重陽橋，一橋之隔就能抵達士林區，經成蘆大橋連接五股還能銜接雙北都會區最重要的台64與65線快速道路，快速通往板橋、中永和、新店等地區。

更重要的是，「鼎藏豐碩」步行可達環狀線Y22五華街站，該站是環狀線與中和新蘆線的雙捷交會站，同時也是北環段最重要的一站，往北2站可進入台北市、3站到達北士技、4站可銜接淡水信義線，末站抵達內湖美麗華商圈，往南則可與機場捷運A3站轉乘，快速串聯大台北各主要捷運路網。

專案經理表示，「鼎藏豐碩」在重陽重劃區內擁有絕版的地段條件，公園、捷運、商圈、學區，一應俱全，社區後方還有新北市政府重點打造的銀河灣計劃，未來還將導入新穎的智能科技，逐步完成新北未來城，為區域發展帶來無限潛力。

「鼎藏豐碩」規劃地上15層、地下5層的獨棟建築，產品規劃以25～36坪的高坪效2至3房為主力，且房價比一橋之隔的士林北投科技園區讓好入手，絕版地段加上明顯的價格優勢，除了能滿足自住民眾需求，對於著眼於資產保值與增值潛力的置產族群，也具有相當大的吸引力。