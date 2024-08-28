AI巨頭輝達(NVIDIA)預計於美國時間周三（28日）盤後發布最新財報，引發市場高度關注。資金大戶看好台積電，進場押寶帶動今（28日）股價大幅上揚22元（漲幅2.34%），收盤於964元。專家提醒投資人，應密切關注未來兩日的市場動態，包括輝達財報、初領失業金人數以及芝加哥採購經理人指數（PMI）。若數據表現不佳，恐導致台股下跌，投資人可留意短線黃金買點，把握進場時機。

在輝達財報出爐前夕，台股今受惠於台積電強勁表現帶動，終場大漲185點，收在22370點。然而，外資持續提款，連續六個交易日呈現賣超，今日再大手筆出脫115億元，反觀本土法人則站在買方，投信續加碼24.42 億元，自營商則小買0.57億元。三大法人合計賣超 90.47 億元。

摩爾投顧分析師郭哲榮於臉書發文指出，本周四和周五，投資人務必關注三項重大經濟數據，這些數據將對市場動向產生深遠影響：

輝達預計台灣時間周四公布第2季財報，市場預估營收約為287億美元，較上季成長13%、較去年同期成長 112%。關注重點在於營收是否超越市場預期，達到300億美元的里程碑。

周四還要留意上周（截至8月24日）美國初領失業金人數，前次8月17 日當周，初領失業金人數報23.2萬人，符合市場預期。

8月芝加哥採購經理人指數（PMI）將於周五公布，預估為44.4，7月的PMI指數為45.3，目前市場估優於預期，表明美國製造業活動持續強勁。

郭哲榮指出，市場需要優於預期的數據，以證明美國經濟有機會軟著陸，若數據表現不佳導致股市下跌，投資人應留意短線黃金買點。他再度強調，台股前波19662點的底部，近期不太可能被跌破，如果有買點出現，應把握進場時機。

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