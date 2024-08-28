世界智慧財產權組織（WIPO）27日發布的報告顯示，東京-橫濱是全球最大規模的科技集群，深圳-香港-廣州則位居第2。北京的排名比去年上升一位，位居第3。美國的聖荷西-舊金山集群排名第6，成為美國最領先的科技集群。

報告指出，中國的科技集群數量持續增長，已連續第二年在百強中擁有最多科技集群。中國今年共有26個集群，超越美國的20個。集群的規模根據專利申請數和論文發表數進行評估，集群本身則象徵全球科技活動的核心區域。

全球創新指數每年對世界各國和經濟體進行排名，科技集群是評估創新實力的重要指標之一。2024年10大科技集群中，7個位於亞洲，3個位於美國，反映出亞洲在全球科技創新中的重要地位。

報告指出，中等收入經濟體的科技集群顯示出強勁的成長趨勢，又以中國安徽合肥、河南鄭州集群增長最快。其他中等收入經濟體，埃及開羅的成長率最為驚人、印度清奈和土耳其伊斯坦堡的成長率緊追在後。然而，高收入經濟體的科技集群普遍增長放緩，北美和歐洲的多數科技集群排名下降。

中國在科技集群數量上繼續領先全球，共有26個集群進入百強，較去年增加兩個。深圳-香港-廣州集群排名全球第2，北京排名第3，上海-蘇州和南京則分別位列第5和第9。

美國共有20個集群進入百強，德國則有8個。印度和韓國各有4個集群入榜。聖荷西-舊金山集群是美國最強大的科技集群，慕尼黑、班加羅爾和首爾則分別成為德國、印度和韓國的領先集群。

以科技活動密度計算，英國劍橋和美國聖荷西-舊金山集群名列前茅，顯示出這些地區在全球科技創新中的核心地位。

此外，非洲的崛起也格外引人注目。2024年全球創新指數首次聚焦非洲前50大科技集群，其中埃及擁有最多集群，其次是南非和摩洛哥。新興集群的發展為非洲的創新潛力提供嶄新視角，並顯示非洲大陸在全球科技版圖中的逐步崛起。