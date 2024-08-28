新光三越台南新天地睽違22年，2樓、3樓迎來大規模改裝，首創南部當代女性新奢概念專區，集結設計師服飾品牌、高街潮流、輕奢珠寶、日系都會時裝、時髦鞋履等5大亮點陣容。同時，樓面空間華麗蛻變，打造簡約時尚摩登，並融合藝術與台南府城元素，讓購物體驗嶄新升級。

新光三越台南新天地改裝，引進alice ＋ olivia南部獨家全新概念店。（新光三越提供）

2樓、3樓大改裝，這次也帶來5大亮點，亮點一：3大獨家新櫃進駐，包括alice ＋ olivia南部獨家全新概念店，導入全球獨家配飾專區、英國皇室級設計師品牌Paul Smith，與全球職場女性評選最愛服飾CLUB MONACO。

新光三越台南新天地改裝，升級時髦鞋履全新空間。（新光三越提供）

亮點二：高街潮流聖地，有3大品牌首度插旗南部，其中是台南人敲碗許久的日本休閒選貨店BEAMS，將於9月中旬登場、日本潮鞋Onitsuka Tiger南台灣最大專門店，與日本頂級牛仔褲EVISU。

亮點三：日系都會時裝大道，深受南部女性青睞的日系時裝，以全新形象店登場，包括文青質感品牌LAUTREAMONT、上班族時裝品牌NATURAL BEAUTY BASIC，與MICHEL KLEIN等，與日本同步享受最新流行穿搭。

亮點四：輕奢珠寶旗艦專區，台南新天地打造南部最齊全輕奢珠寶博物館，首推2大南部獨家品牌agete、首席客製珠寶K.UNO，還有義大利工藝珠寶ROBERTO BRAVO新櫃登場、YZ世代最愛的輕奢PANDORA等，日常穿搭配飾到婚嫁珠寶一應俱全。

亮點五：時髦鞋履全新空間，匯集19大女鞋品牌，歡慶開幕祭出最低5折起，包括歐美名人私服最愛STEVE MADDEN、國外時尚博主青睞品牌TINO BELLINI，以及台灣女鞋FAIR LADY等，集結全齡系多元風格。

在這次樓層改裝，全新購物空間改造也是一大亮點，其中2F以城中藝術街為主題，整體空間以簡約創新的設計，白色基調佐以台南府城市花－鳳凰花意象與燈飾點綴，打造低調優雅都會風格。