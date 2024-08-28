賴清德總統上任後首次於8月23日赴金門，親自主持823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮；不過，8月23日早上6點，大陸開始軍機演習，出動38架軍機，海上有12艘軍艦，演習持續24小時。前立委郭正亮也披露台海情勢內幕。

賴清德總統上任後首次於8月23日赴金門，親自主持823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮，並與防區官兵以及陣亡烈士遺族共進午餐。賴清德致詞時提到，未來還是要傳承823砲戰的精神，才不枉費當年投入戰役的軍士官，要有守護台澎金馬捍衛中華民國，這也是當年823砲戰，軍士官兵的決心。

國軍113年「精準飛彈射擊」23日在中科院九鵬基地及東部海、空域進行，包括海軍海鋒大隊射擊「雄風二型飛彈」、富江軍艦射擊「雄風三型飛彈」等。

栗正傑24日在《麥玉潔辣晚報》節目提到，國軍22日原本要進行「精準飛彈射擊」，卻發現外海有解放軍電偵船，就停止射擊了，23日早上國防部還很高興宣布試射成功。

前立委郭正亮28日在中天電視《綠也掀桌》表示，8月23日早上6點，大陸開始軍機演習，出動38架軍機，海上有12艘軍艦，演習持續24小時，到8月24日早上6點。

郭正亮披露，賴清德是早上6點之前就到金門，到的時候天還是黑的，等到8月24日整個演習結束才回來。